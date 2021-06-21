21 Июня 2021
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Политика Свердловская область
(2021) | Фото: Алексей Вихарев

Алексей Вихарев поздравил с Днём медицинского работника сотрудников Областной наркологической больницы

Депутат Екатеринбургской городской думы, председатель "медицинской фракции" Алексей Вихарев поздравил с Днём медицинского работника сотрудников Областной наркологической больницы.

Вместе с главврачом Антоном Поддубным они вручили благодарственные письма от губернатора Евгения Куйвашева и министерства здравоохранения Свердловской области. Награды получили заместители главного врача Анатолий Зацепин, Илья Фоминых, заведующая организационно-методическим отделом Светлана Белых, медицинские сестры Анастасия Медянцева и Татьяна Ильина, Елена Пшеничникова.

(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Антон Поддубный поблагодарил работников за многолетний труд, вклад в работу наркологической службы региона, стойкость в период работы больницы в качестве госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией. Присоединяюсь к его словам.

(2021)|Фото: Алексей Вихарев

"Поздравляю всех, кто стоит на охране наших здоровья и жизней, с Днём медицинского работника! Благодарю каждого из вас за бессонные ночи, потраченные нервы ради своих пациентов. Желаю вам успехов, сил и терпения, душевного равновесия, будьте счастливы!" - отметил в поздравлении Алексей Вихарев.

(2021)|Фото: Алексей Вихарев

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Теги: Алексей Вихарев, Антон Поддубный



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