Выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге пройдет с соблюдением эпидемиологических ограничений

В этом году VIII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет с соблюдением усиленных эпидемиологических мер безопасности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Гильдии строителей Урала. Прорабатывается вопрос о дополнительных требованиях к гостям, как например наличие отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации против COVID-19. Данную концепцию утвердил лично глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

100+ TechnoBuild пройдет с 5 по 7 октября на двух павильонах МВЦ "Екатеринбург-Экспо", а деловая программа составит минимум 100 секций.

"Наш форум – крупнейший в регионах России, по сути – инженерно-строительный конгресс. За предыдущие годы мы наработали большой опыт, это позволило заручиться поддержкой министерства строительства и ЖКХ России", – напомнил губернатор.

Напомним, что в 2020 г. из-за уже запланированных массовых мероприятий в уральской столице, первоначальные даты проведения пришлось переместить на 20-22 октября. Выставка проводилась в смешанном формате: как онлайн, так и офлайн. В этом же году организаторы форума также уделят внимание эпидемиологической безопасности и будут работать по схеме, отработанной в 2020 г.

"90% деловой программы пройдет в офлайн-формате. Ожидается 350 спикеров, 25 иностранных уже подтвердили участие, в том числе президент Zaha Hadid Аrchitects Патрик Шумахер. Как и в прошлом году, основная часть форума состоится в конгресс-центре. Общая площадь выставки составит 30 тыс. кв.м.", - рассказала ответственный секретарь Оргкомитета, исполнительный директор АСРО "Гильдия строителей Урала" Вера Белоус.

В 2021 г. также впервые пройдет Всероссийская инженерно-архитектурная премия 100+ AWARDS, на которую уже заявили 154 проекта со всей России. В качестве судей выступят старший вице-президент BROAD Group Жюльет Цзян, руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан и главный инженер ЗАО "ГОРПРОЕКТ" Владимир Травуш.