21 Июня 2021
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Политика Приволжский ФО
сквер, цветы, благоустройство, озеленение, угмк, клумба (2021) | Фото: пресс-служба УГМК

Ремонт поликлиники, озеленение, благоустройство: Гайский ГОК (входит в УГМК) направит в 2021 году на благотворительность 130 млн рублей

Около 130 миллионов рублей намерен истратить на благотворительные проекты планирует ПАО “Гайский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в 2021 году. В том числе средства будут направлены на развитие инфраструктуры Гайского городского округа, передает корреспондент Накануне.RU.

«Как градообразующее предприятие, Гайский ГОК совместно с УГМК, в структуру которой он входит, а также при поддержке администрации Оренбургской области, реализуют на территории Гайского городского округа многие крупные социальные инвестиционные проекты, - говорит заместитель директора по общим вопросам Гайского ГОКа Александр Михин.

поликлиника, благотворительность ,угмк, коридор, больница, двери(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Летом этого года планируется завершить работы по ремонту городской поликлиники. Работа при финансовой поддержке Гайского ГОКа проведена объемная: выполнен капитальный ремонт здания поликлиники с заменой инженерных коммуникаций и перепланировкой помещений – для расширения коридоров и создания большего свободного пространства перед кабинетами. В прошлые годы на средства комбината выполнен ремонт второго и третьего этажей. Также ГОК намерен привести в порядок территорию – произвести обрезку кустарников и деревьев, уложить новый асфальт у здания. Общая сумма затраченных Гайским ГОКом на ремонт поликлиники средств составит более 20 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

поликлиника, благотворительность ,угмк(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Порядка 10 млн рублей планируется направить на озеленение городского парка культуры и отдыха, а также на озеленение других территорий Гая.

сквер, цветы, благоустройство, озеленение, угмк, клумба(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Напомним, в городском парке, площадью 180 000 квадратных метров, расположены ФОК и Ледовая арена, построенные на средства УГМК и ГГОКа, при поддержке области.

ледовая арена, оренбург, угмк, спорт(2021)|Фото: пресс-служба УГМК

Также в 2021 году на средства ГОКа будет благоустроена уже шестая придомовая территория. Стоимость «преображения» дворовой территории составляет порядка 2,8 миллиона рублей. Средства выделяет Гайский ГОК депутатам для исполнения наказов избирателей. Кроме того, в этом году выделяются средства на работы по проектированию участков под строительство домов для многодетных семей, а так же на проектные работы по строительству четырехполосной автодороги городского проспекта. В рамках договора о социальном партнерстве, Гайский ГОК окажет финансовую помощь поселку Ириклинский Гайского городского округа в проведении работ по организации индивидуального отопления и водоснабжения частных и многоквартирных домов. На реализацию этого проекта предусмотрено выделить более 15 миллионов рублей. Кроме того, ГОК приобретет 38 бункеров для сбора негабаритного мусора для сел муниципалитета. Помогает комбинат и территориям своего присутствия. По 5 миллионов рублей планируется выделить муниципальным образованиям Домбаровского и Кваркенского районов.

Помимо Гайского ГОКа в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ООО «Оренбургский радиатор» (г. Оренбург), специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции; ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (г. Медногорск), специализирующееся на производстве черновой меди.

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Теги: угмк, благотворительность, гайский гок, озеленение, благоустройство



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