Исследование "Спутника V" на подростках начнется в Москве в июле

Клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет начнется в Москве в начале июля. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Исследование будет проходить в три фазы и продлится год, в нем примут участие 350 человек. Как и взрослые, подростки будут вести дневник наблюдения.

После введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в изолированных боксах стационара, где будут наблюдать за их самочувствием, передает "Интерфакс".

В марте стало известно, что начались исследования российской вакцины "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями.