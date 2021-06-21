Свердловские школьники уйдут на дистант во время проведения выборов в Госдуму и ЗакСО

Свердловских школьников могут отправить на дистанционный режим обучения во время проведения голосования на выборах в Государственную думу РФ и Заксобрание региона. Об этом заявил председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов. Напомним, что выборы пройдут 17,18 и 19 сентября на избирательных участках, большинство из которых организованы на территории местных школ.

Русинов также отметил, что часы уроков сокращены не будут, а потому трехдневный дистант не повлияет на учебный процесс детей и подростков. Соответствующее соглашение будет заключено с министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

"Выборы будут проходить на 2,5 тыс. участков. На них будут работать, 25 тыс. членов комиссии. Также будет предусмотрено 38 временных избирательных участков: СИЗО № 4, Кольцово, железнодорожный вокзал и 32 лечебных учреждений", – заявил председатель регионального избиркома.

Видеонаблюдение с трансляцией в интернет будет вестись на 1 тыс. 531 избирательном участке. При этом проголосовать можно также на дому, вызвав выездную бригаду.