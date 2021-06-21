Вакцинация от коронавируса в Европе привела к увеличению числа заболевших и умерших от него - исследование
Анализ смертности в 22 европейских странах показал наличие связи между вакцинацией от коронавируса и ростом заболеваемости и смертности от коронавируса в течение следующих нескольких недель. Об этом заявили в интервью французскому изданию "Франс-суар" ("Вечерняя Франция") инженер Хаим Ятив и доктор Эрве Селигман, входивший в исследовательскую группу по новым инфекционным и тропическим болезням медицинской школы Университета Экс-Марселя.
Двое ученых проанализировали данные европейской базы данных Euromomo на предмет динамики смертности и эффекта вакцинации по разным возрастам. На основании анализа они пришли к выводу, что количество вакцинированных быстро увеличивает число случаев коронавируса, а защитный эффект вакцин проявляется только через несколько недель. (Ранее мы уже обращали внимание на то, что во многих странах после начала вакцинации резко возрастает заболеваемость.)
Получен интересный график, показывающий зависимость между число прививок в течение примерно недели и количеством новых случаев вируса через неделю (данные за апрель). На нем видно, что общая закономерность такая: чем больше количество прививок, тем больше новых случаев. Отсрочки почти нет - эффект проявляется уже через неделю.
Связь количества новых случаев коронавируса с темпами вакцинации в Европе
Важные результаты были получены на предмет того, как расширение вакцинации связано с общей смертностью. Оказалось, что в среднем уже через две недели заметен рост общей смертности, и только позже происходит снижение (результаты были получены для интервала 8 недель). То есть сразу смертность вроде бы повышается, а позже как будто снижается. Но поскольку большинство стран находятся в зоне около нулевого роста, окончательные выводы делать, скорее всего, нельзя, и эти графики мы не приводим.
А вот смертность конкретно от коронавируса заметно связана с вакцинацией. Через 7 недель наблюдается существенное увеличение процента умерших от вируса. Чем больше в странах было вакцинированных от вируса, тем больше и умерших от вируса. Иными словами, чем выше темпы вакцинации, тем больший процент людей умирал от коронавируса через 7 недель, а значит, эффект вакцинации прямо противоположный: люди не реже, а только чаще умирают от коронавируса. Этот вывод кажется на первый взгляд невозможным, но о нем неумолимо свидетельствуют статистические данные.
Связь количества умерших от коронавируса с темпами вакцинации в Европе
Здесь вероятной является гипотеза о том, что последствия вакцин просто списывают на вирус. То есть умершие от вакцин считались умершими от вируса. Только из-за того, что в целом для населения этот процент невелик, в общей смертности он "растворяется" и практически незаметен.
Также выявлено, что риски вакцинации значительно выше для более молодых возрастов, что ставит под сомнение необходимость вакцинации детей и подростков.
Ранее Ятив и Селигман обнаружили резкий рост смертности после начала вакцинации в Израиле.