Вакцинация от коронавируса в Европе привела к увеличению числа заболевших и умерших от него - исследование

Анализ смертности в 22 европейских странах показал наличие связи между вакцинацией от коронавируса и ростом заболеваемости и смертности от коронавируса в течение следующих нескольких недель. Об этом заявили в интервью французскому изданию "Франс-суар" ("Вечерняя Франция") инженер Хаим Ятив и доктор Эрве Селигман, входивший в исследовательскую группу по новым инфекционным и тропическим болезням медицинской школы Университета Экс-Марселя.

Двое ученых проанализировали данные европейской базы данных Euromomo на предмет динамики смертности и эффекта вакцинации по разным возрастам. На основании анализа они пришли к выводу, что количество вакцинированных быстро увеличивает число случаев коронавируса, а защитный эффект вакцин проявляется только через несколько недель . (Ранее мы уже обращали внимание на то, что во многих странах после начала вакцинации резко возрастает заболеваемость.)

Получен интересный график, показывающий зависимость между число прививок в течение примерно недели и количеством новых случаев вируса через неделю (данные за апрель). На нем видно, что общая закономерность такая: чем больше количество прививок, тем больше новых случаев. Отсрочки почти нет - эффект проявляется уже через неделю.

Связь количества новых случаев коронавируса с темпами вакцинации в Европе

Важные результаты были получены на предмет того, как расширение вакцинации связано с общей смертностью. Оказалось, что в среднем уже через две недели заметен рост общей смертности, и только позже происходит снижение (результаты были получены для интервала 8 недель). То есть сразу смертность вроде бы повышается, а позже как будто снижается. Но поскольку большинство стран находятся в зоне около нулевого роста, окончательные выводы делать, скорее всего, нельзя, и эти графики мы не приводим.

А вот смертность конкретно от коронавируса заметно связана с вакцинацией. Через 7 недель наблюдается существенное увеличение процента умерших от вируса. Чем больше в странах было вакцинированных от вируса, тем больше и умерших от вируса. Иными словами, чем выше темпы вакцинации, тем больший процент людей умирал от коронавируса через 7 недель, а значит, эффект вакцинации прямо противоположный: люди не реже, а только чаще умирают от коронавируса . Этот вывод кажется на первый взгляд невозможным, но о нем неумолимо свидетельствуют статистические данные.

Связь количества умерших от коронавируса с темпами вакцинации в Европе

Здесь вероятной является гипотеза о том, что последствия вакцин просто списывают на вирус. То есть умершие от вакцин считались умершими от вируса. Только из-за того, что в целом для населения этот процент невелик, в общей смертности он "растворяется" и практически незаметен.

Также выявлено, что риски вакцинации значительно выше для более молодых возрастов, что ставит под сомнение необходимость вакцинации детей и подростков.

Ранее Ятив и Селигман обнаружили резкий рост смертности после начала вакцинации в Израиле.