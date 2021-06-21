21 Июня 2021
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Мини-футбольный клуб &quot;Синара&quot; - чемпион России 2020/2021 (2021) | Фото: Ассоциация мини-футбола России

Спустя 11 лет. Екатеринбургская "Синара" стала чемпионом России по мини-футболу

Екатеринбургский мини-футбольный клуб "Синара" стал чемпионом России сезона 2020/2021.

Последний матч в финальной серии плей-офф против "Тюмени" завершился в минувшую субботу со счётом 8:4. Счёт же в серии до трёх побед стал 3:1.

Для "Синары" это третья победа в чемпионате России. Причём последний триумф в турнире был 11 лет назад. Ранее екатеринбуржцы побеждали в сезонах 2008/09 и 2009/10.

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Теги: мини-футбол, Синара, чемпионат России



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