Спустя 11 лет. Екатеринбургская "Синара" стала чемпионом России по мини-футболу

Екатеринбургский мини-футбольный клуб "Синара" стал чемпионом России сезона 2020/2021.

Последний матч в финальной серии плей-офф против "Тюмени" завершился в минувшую субботу со счётом 8:4. Счёт же в серии до трёх побед стал 3:1.

Берем верх в четвертом матче.

3:1 в серии.

И МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!!!!!!



Тюмень (Тюмень) – Синара (Екатеринбург) 4:8 pic.twitter.com/6HgYv7CDm9 — МФК Синара (@mfcviz) June 20, 2021

Для "Синары" это третья победа в чемпионате России. Причём последний триумф в турнире был 11 лет назад. Ранее екатеринбуржцы побеждали в сезонах 2008/09 и 2009/10.

Мы счастливы!



Президент «Синары» Григорий Иванов – с первыми впечатлениями после победы своего клуба в Париматч-Чемпионате России сезона 2020/21 гг.https://t.co/HXIIunP7qX pic.twitter.com/kqR2fSEZp5 — МФК Синара (@mfcviz) June 20, 2021