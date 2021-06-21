В Челябинске усилят контроль за соблюдением масочного режима

В Челябинске усилят проверки масочного режима. Соответствующее поручение на аппаратном совещании в мэрии дала глава города Наталья Котова, передает корреспондент Накануне.RU.

За прошедшую неделю в городе были усилены мероприятия по соблюдению масочного режима сотрудниками предприятий торговли и общественного питания. Проверки прошли в 443 организациях. В 97% случаев сотрудники были в масках.

Также за неделю на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований проверили семь предприятий. Составлено четыре протокола. Двум предприятиям грозит приостановка деятельности.

Также на аппаратном совещании Наталья Котова поручила возобновить акции по бесплатной раздаче масок на входах в ТРК.