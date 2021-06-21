21 Июня 2021
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Общество Челябинская область
масочный режим, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске усилят контроль за соблюдением масочного режима

В Челябинске усилят проверки масочного режима. Соответствующее поручение на аппаратном совещании в мэрии дала глава города Наталья Котова, передает корреспондент Накануне.RU.

За прошедшую неделю в городе были усилены мероприятия по соблюдению масочного режима сотрудниками предприятий торговли и общественного питания. Проверки прошли в 443 организациях. В 97% случаев сотрудники были в масках.

Также за неделю на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований проверили семь предприятий. Составлено четыре протокола. Двум предприятиям грозит приостановка деятельности.

Также на аппаратном совещании Наталья Котова поручила возобновить акции по бесплатной раздаче масок на входах в ТРК.

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Теги: масочный режим, коронавирус, проверки, Наталья Котова,



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