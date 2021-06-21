21 Июня 2021
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Политика За рубежом
(2004) |

Новые санкции ЕС против Белоруссии коснутся 86 физических и юридических лиц

Совет Евросоюза примет 21 июня четвертый пакет персональных санкций против Белоруссии, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ожидается, что в санкционный список попадут 86 физлиц и организаций.

Экономические санкции ЕС против Белоруссии будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после него, передает ТАСС.

Европейские СМИ сообщили, что санкциям подвергнуться белорусские НПЗ, производители табака и удобрений, а также телекоммуникационный сектор, пишет Regnum.

Ранее Европарламент призвал ввести дополнительные санкции против Белоруссии и отстранить ее от спортивных совренований. Предлогом стало задержание координатора прошлогодних беспорядков Романа Протасевича.

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Теги: белоруссия, санкции, ес



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