21 Июня 2021
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&quot;несуществующие&quot; места на Екатеринбург-Арене (2018) | Фото: vk.com/e.s.strugov

Токийская Олимпиада может пройти вообще без зрителей

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в понедельник проведет заседание, на котором будет решаться вопрос о допуске зрителей на соревнования.

Напомним, ранее на Олимпиаду уже был запрещен приезд иностранных болельщиков. Сейчас решается вопрос о доступе японских зрителей. Предполагается, что на каждом соревновании смогут присутствовать до 10 тыс. зрителей при условии, что трибуны будут заполнены только наполовину.

В то же время, ожидается, что при ухудшении ситуации с распространением коронавируса соревнования могут и вовсе пройти с пустыми трибунами, передает агентство Kyodo.

Если все-таки ограничения не будут введены, то на открытии Олимпийских игр на Национальном стадионе смогут присутствовать 20 тыс. человек (при вместимости 68 тыс. человек).

С сегодняшнего дня Токио перешел на режим, предшествующий положению ЧС – третий раз с конца апреля. Медицинские эксперты рекомендуют проводить Олимпиаду при пустых трибунах.

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Теги: олимпиада, болельщики, пустые трибуны, зрители



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