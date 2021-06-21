Токийская Олимпиада может пройти вообще без зрителей

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в понедельник проведет заседание, на котором будет решаться вопрос о допуске зрителей на соревнования.

Напомним, ранее на Олимпиаду уже был запрещен приезд иностранных болельщиков. Сейчас решается вопрос о доступе японских зрителей. Предполагается, что на каждом соревновании смогут присутствовать до 10 тыс. зрителей при условии, что трибуны будут заполнены только наполовину.

В то же время, ожидается, что при ухудшении ситуации с распространением коронавируса соревнования могут и вовсе пройти с пустыми трибунами, передает агентство Kyodo.

Если все-таки ограничения не будут введены, то на открытии Олимпийских игр на Национальном стадионе смогут присутствовать 20 тыс. человек (при вместимости 68 тыс. человек).

С сегодняшнего дня Токио перешел на режим, предшествующий положению ЧС – третий раз с конца апреля. Медицинские эксперты рекомендуют проводить Олимпиаду при пустых трибунах.