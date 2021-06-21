В Нижневартовске ушёл в отставку "жилищно-коммунальный" вице-мэр

Подал в отставку вице-мэр Нижневартовска Максим Коротаев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Без малого 5 лет назад Василий Тихонов предложил мне стать частью его команды, и эти 10% моей жизни на сегодня стали незабываемыми для меня. Но сейчас я принял решение перейти на другую работу", - написал Коротаев в своём Instagram.

Он перечислил различные проекты, которые ему удалось реализовать за время работы. Например, "Безопасные и качественные автодороги", снос балков.

"Всё это стало возможным только благодаря людям, которые были рядом. Мой департамент ЖКХ, руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства, вы – команда мечты, благодаря Вам #жкхменяется. Благодарю Василия Тихонова за доверие, поддержку, колоссальный опыт, и всю сплоченную команду администрации Нижневартовска за слаженную работу. Всегда на связи и готов помочь, вне зависимости от места и должности. Жизнь длинная, земля круглая", - подытожил Коротаев.

Напомним, ранее в отставку на фоне начавшейся проверки ушёл мэр столицы Самотлора Василий Тихонов. Вартовчане, узнав об этом, сильно расстроились.