Жители Екатеринбурга призвали Путина остановить стройку ТЛЦ у Шарташа

Жители поселка Калиновский в Екатеринбурге записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину с просьбой помочь остановить строительство торгово-логистического центра "Уральский" на их территории. По словам граждан, работы проводятся без соответствующей документации в зоне с краснокнижными животными и растениями.

"Мы выступаем против строительства ТЛЦ на нашей территории. Это строительство ухудшает нашу жизни, жизнь наших детей. Прошу остановить этот беспредел, потому что строительство ведется без проектной документации, экспертиз, в экологически чистой зоне, в ареале обитания краснокнижных животных и растений. Строительство ведется в водоохраной зоне жемчужины Екатеринбурга – озера Шарташ и угрожает его существованию. Пожалуйста, остановите это строительство", - обращаются граждане у президенту.

Видеообращение жители поселка записали 19 июня. Тогда и было принято решение создать официальную инициативную группу, которая смогла бы вести конструктивный диалог с властями. Свердловчане заверили, что не обойдется и без пикетов в центре Екатеринбурга. На данный момент уже собрано достаточное количество подписей жителей против проекта, однако на этом активисты останавливаться не собираются. Все имеющиеся документы, в том числе и подписи, будут также направлены Владимиру Путину.

Участок, на котором сейчас идет расчистка, принадлежит ООО "Екатеринбургский транспортный терминал", а сам проект предусматривает продвижение современных логистических технологий и экологически чистого железнодорожного вида транспорта. Однако свердловчане боятся, что после строительства ТЛЦ озеро Шарташ превратится в болото, а на Березовском тракте будут вечные пробки, поскольку в рамках проекта не предусмотрено расширения участка дороги. Вместе с этим экологический эксперт Андрей Хазов отметил, что строительные работы уже ведутся, несмотря на то, что слушаний по оценке воздействия проекта на окружающую среду еще не проводились.

Общественные обсуждения по строительству в рамках проекта "Зеленая логистика" прошли только на прошлой неделе, и ни одно из замечаний свердловчан учтено не было.