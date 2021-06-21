21 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Микрорайоны Калиновский и Шарташ (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Надежда Глухарева&quot;

Жители Екатеринбурга призвали Путина остановить стройку ТЛЦ у Шарташа

Жители поселка Калиновский в Екатеринбурге записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину с просьбой помочь остановить строительство торгово-логистического центра "Уральский" на их территории. По словам граждан, работы проводятся без соответствующей документации в зоне с краснокнижными животными и растениями.

Видеообращение жителей Шарташа и Калиновского к президенту России(2021)|Фото: Ютюб-канал "Надежда Глухарева"

"Мы выступаем против строительства ТЛЦ на нашей территории. Это строительство ухудшает нашу жизни, жизнь наших детей. Прошу остановить этот беспредел, потому что строительство ведется без проектной документации, экспертиз, в экологически чистой зоне, в ареале обитания краснокнижных животных и растений. Строительство ведется в водоохраной зоне жемчужины Екатеринбурга – озера Шарташ и угрожает его существованию. Пожалуйста, остановите это строительство", - обращаются граждане у президенту.

Видеообращение жители поселка записали 19 июня. Тогда и было принято решение создать официальную инициативную группу, которая смогла бы вести конструктивный диалог с властями. Свердловчане заверили, что не обойдется и без пикетов в центре Екатеринбурга. На данный момент уже собрано достаточное количество подписей жителей против проекта, однако на этом активисты останавливаться не собираются. Все имеющиеся документы, в том числе и подписи, будут также направлены Владимиру Путину.

Микрорайоны Калиновский и Шарташ(2021)|Фото: ютуб-канал "Надежда Глухарева"

Участок, на котором сейчас идет расчистка, принадлежит ООО "Екатеринбургский транспортный терминал", а сам проект предусматривает продвижение современных логистических технологий и экологически чистого железнодорожного вида транспорта. Однако свердловчане боятся, что после строительства ТЛЦ озеро Шарташ превратится в болото, а на Березовском тракте будут вечные пробки, поскольку в рамках проекта не предусмотрено расширения участка дороги. Вместе с этим экологический эксперт Андрей Хазов отметил, что строительные работы уже ведутся, несмотря на то, что слушаний по оценке воздействия проекта на окружающую среду еще не проводились.

Микрорайоны Калиновский и Шарташ(2021)|Фото: ютуб-канал "Надежда Глухарева"

Общественные обсуждения по строительству в рамках проекта "Зеленая логистика" прошли только на прошлой неделе, и ни одно из замечаний свердловчан учтено не было.

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Теги: Шарташ, Калиновский, ТЛЦ, строительство, обращение, Путин



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