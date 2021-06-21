Набиуллина: Раздача денег населению только разгонит инфляцию

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что денежно-кредитная политика регулятора влияет только на спрос в экономике, поэтому печатание и раздача денег не приведут к ее росту, а лишь разгонят инфляцию.

Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики", - сказала Набиуллина в интервью "Комсомольской правде".

Также она отметила, что снижение ключевой ставки до 0% в России может привести к двузначным значениям инфляции. В числе последствий глава ЦБ назвала падение курса рубля из-за перевода сбережений в валюту и снижение инвестиций бизнеса в развитие.

Набиуллина пояснила, что в развитых странах инфляционные ожидания населения и бизнеса "заякорены", они привыкли, что цены не растут, и поэтому в кризис у них не бывает ажиотажа в магазинах.

Напомним, 11 июня Банк России повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (вместо традиционных 25). В качестве определяющего фактора "за" резкое повышение ставки регулятор обозначил инфляцию. На июльском заседании совета директоров регулятора ключевая ставка, скорее всего, будет повышена.

Набиуллина заявила, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня, а по некоторым направлениям и отраслям даже вышла в рост. По мнению председателя Банка России, теперь пришло время для ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).