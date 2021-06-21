АвтоВАЗ вернется в российскую юрисдикцию до конца 2021 года

АвтоВАЗ планирует до конца 2021 года вернуться из голландского оффшора в российскую юрисдикцию, заявил глава концерна Николя Мор журналистам.

Напомним, с 1 января 2022 года перестанет действовать договор между Россией и Нидерландами об уходе от двойного налогообложения. В Нидерландах зарегистрированы многие крупные российские компании или их управляющие компании, например, Яндекс, X5 Retail Group.

Также АвтоВАЗ намерен урегулировать задолженности перед своим акционером Ростехом. Речь идет о 20 млрд руб. Предположительно, вопрос может быть закрыт в течение года.