Советник Байдена пригрозил КНР изоляцией при отказе выяснять причины появления COVID-19

США предупредили Китай о том, что он окажется в изоляции, если не позволит расследовать причины возникновения коронавируса.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он напомнил о встрече американского лидера Джо Байдена с главами европейских стран-союзников Вашингтона, передает Regnum.

По словам Салливана, Китай намерены поставить перед жестким выбором: либо власти страны впустят на свою территорию экспертов, чтобы они могли выяснить, откуда появился коронавирус, либо Китай столкнется с изоляцией со стороны международного сообщества.

Ранее республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США заявили о существовании косвенных доказательств лабораторного происхождения COVID-19. Так, еще в 2017 году Китай предупреждал американских дипломатов о том, что в Ухане занимаются опасными исследованиями коронавируса и при этом не соблюдают протоколы безопасности. Позднее Байден поручил разведслужбам "удвоить усилия" по поиску места происхождения COVID-19 и отчитаться результатах в течение 90 суток.