АвтоВАЗ планирует выпускать Lada за 1,2 млн рублей

С 2023 года АвтоВАЗ планирует начать в России производство автомобилей Lada, стоимость которых превысит 1 млн руб., сообщил журналистам президент концерна Николя Мор. По его словам, это будут "абсолютно новые модели, которые выведут бренд в новый ценовой сегмент, более высокий, чем текущий модельный ряд".

Первые автомобили серии будут стоить около миллиона рублей, далее планируется предложить покупателю машины стоимостью 1,2 млн руб.

Мор добавил, что сегодня стоимость самой дешевой Lada Granta начинается от 570 тыс. руб. Глава концерна сообщил, что производство этой модели планируется сохранить подольше, чтобы автомобиль оставался "доступным".