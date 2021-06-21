21 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске начальника отдела полиции по вопросам миграции осудили за взятку

В Магнитогорске начальника отдела полиции по вопросам миграции приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Осужденная получила более 70 тыс. руб. от руководителя одного из национальных центров за неприятие мер административного характера по выявленным фактам фиктивной постановки на учет иностранных граждан и получению ими гражданства РФ.

Также по решению суда ей назначен штраф в размере 290 тыс. руб. и запрещено занимать должности в правоохранительных органах на 2 года.

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Теги: взятка, суд, приговор,



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