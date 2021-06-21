В свердловских поселениях восстановили электроснабжение после урагана

В 74 муниципалитетах Свердловской области, пострадавших накануне из-за урагана, восстановлено электроснабжение. На утро 21 июня работы все еще ведутся в четырех населенных пунктах в Верхнесалдинском районе, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона. В результате непогоды в эти выходные без электричества осталось 56 тыс. свердловчан, на данный момент – 211.

"В настоящее время энергетики Свердловэнерго проводят обследование воздушной линии. После устранения повреждений подача электроэнергии будет возобновлена. По прогнозам специалистов максимум до 14.00 энергообъекты заработают в штатном режиме, все потребители будут запитаны", – сообщил первый заместитель министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

20 июня ветер в 25 м/с вызвал технологические нарушения в работе электросетевого комплекса, оставив без электроснабжения 77 территорий региона, среди которых: Камышловский, Красноуфимский, Краснотурьинский районы, Талицкий, Ивдельский, Первоуральский, Сысертский городские округа, город Каменск-Уральский. Аварийно восстановительные работы проводились в том числе и ночью силами 43 аварийных бригад (более 140 человек и 43 единицы спецтехники).