21 Июня 2021
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Общество Крым
Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты (2021) | Фото: vk.com/aksenovrk

В Ялте начали принимать заявления на компенсацию ущерба от потопа

Власти Ялты пообещали муниципальную программу помощи людям, у которых имущество пострадало из-за ливней и паводков на прошлой неделе, передает ТАСС со ссылкой на главу администрации города Янину Павленко.

"В настоящий момент я дала поручение до конца недели разработать муниципальную программу в дополнение к федеральной и республиканской. [Муниципальная программа будет направлена] на компенсацию, на выплату конкретной материальной помощи, конкретно пострадавшим людям. Более подробно расскажу в конце недели. Сейчас самая главная задача - оказывать людям первую помощь, поскольку еще аварийно-спасательные мероприятия продолжаются, работаем круглосуточно", - заявила глава администрации Ялты.

Сейчас в городе работает несколько комиссий по определению размере ущерба. Также власти собираются обследовать 87 домов, которые были в зоне подтопления и могли пострадать. По словам Павленко, многие из этих зданий были построены "кустарным способом" и теперь могут быть опасны.

Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты(2021)|Фото: vk.com/aksenovrk

На компенсацию уже подано более 140 заявлений, многие из них – на автомобили или потерянное, унесенное потоками воды имущество.

По словам Павленко, для города уже подготовлен первый транш в размере 58 млн руб. для восстановления и помощи пострадавшим.

Напомним, на прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства на компенсацию ущерба и восстановление пострадавших регионов полуострова он собирается попросить у федеральных властей, обратившись к Владимиру Путину.

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Теги: ялта, крым, ливни, паводок, юбк, янина павленко, компенсация



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