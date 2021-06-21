21 Июня 2021
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Общество За рубежом
Китайская река Нэньцзян в бассейне Амура (2021) | Фото: baike.baidu.com

Китайские власти готовятся к наводнению в верховьях Амура

В Китае ожидают наводнений у границы с Россией. Доклады об опасности и мерах противодействия представили замглавы департамента государственного контроля за наводнениями и контроля за засухами Ли Гоин и заместитель министра водных ресурсов Вэй Шаньчжун.

Как передаёт издание "Пэнпай синьвэнь", после обильных осадков, выпавших сразу в нескольких провинциях, возникла угроза возникновения паводков в верховьях Амура и на ряде его притоков.

Китайские власти распорядились рассмотреть возможные неблагоприятные сценарии, провести серьезную работу по проверке и защите дамб, переброске персонала к опасным участкам, а также по мониторингу водохранилища Ниэрдзи для обеспечения безопасности борьбы с наводнениями.

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Теги: Китай, Амур, наводнения, паводок



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