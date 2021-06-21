Китайские власти готовятся к наводнению в верховьях Амура

В Китае ожидают наводнений у границы с Россией. Доклады об опасности и мерах противодействия представили замглавы департамента государственного контроля за наводнениями и контроля за засухами Ли Гоин и заместитель министра водных ресурсов Вэй Шаньчжун.

Как передаёт издание "Пэнпай синьвэнь", после обильных осадков, выпавших сразу в нескольких провинциях, возникла угроза возникновения паводков в верховьях Амура и на ряде его притоков.

Китайские власти распорядились рассмотреть возможные неблагоприятные сценарии, провести серьезную работу по проверке и защите дамб, переброске персонала к опасным участкам, а также по мониторингу водохранилища Ниэрдзи для обеспечения безопасности борьбы с наводнениями.