В "зеленой" зоне по росту случаев COVID-19 остались только два региона, - эксперт

Ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась во всех регионах России, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Самая тяжелая ситуация, по его оценке, в 13 регионах страны и лишь Ингушетия и Якутия пока остаются в "зеленой" зоне.

В "темно-красной" зоне находятся Москва, Костромская область, Хабаровский край, Тыва, Московская область, Амурская область, Хакасия, Кировская область, Коми, Севастополь, Бурятия, Ненецкий автономный округ, Чукотка.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России коронавирус будет распространяться еще быстрее, так как в стране мало вакцинированных и тех переболевших, у которых сохранились антитела.

Тем временем, в России продолжают стимулировать вакцинацию от коронавируса с помощью лотерей. Теперь к аттракциону невиданной щедрости готов подключиться федеральный Минфин - на розыгрыш призов среди привившихся предложено потратить 100 миллионов рублей.