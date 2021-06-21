Энергетики "Россети Урал" - "Свердловэнерго" оперативно устраняют последствия сильного ветра в Свердловской области

21 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
(2020) | Фото: mrsk-ural.ru

Энергетики "Россети Урал" - "Свердловэнерго" оперативно устраняют последствия сильного ветра в Свердловской области

Ухудшение погодных условий, усиление ветра с порывами до 25м/с, стало причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса филиала "Россети Урал" - "Свердловэнерго".

Технологические нарушения зафиксированы на территориях Каменск-Уральского, Камышловкого, Красноуфимского, Михайловского, Краснотуринского, Богдановического, Талицкого, Красноуральского, Ивдельского, Первоуральского, Сысертского и ряде других районов.

На данный момент специалисты производят необходимые переключения для подачи электроснабжения по резервным схемам, а также проводят обходы энергообъектов для установления мест повреждений и их ликвидации.

Энергетики прикладывают максимум усилий для восстановления электроснабжения в кратчайшие сроки.

В настоящий момент без электроснабжения остаётся 7,6 тысяч клиентов компании "Россети Урал".

В "Свердловэнерго" объявлен особый режим работы.

Всего на устранении последствий непогоды задействовано более 140 человек в составе 41 бригады филиала "Свердловэнерго", оснащенные 43 единицами спецтехники.

Налажено постоянное взаимодействие с оперативными штабами администраций муниципальных образований,  подразделениями ГО и ЧС, со смежными территориальными организациями.

Координирует восстановительные работы специально созданный в филиале "Россети  Урал" - "Свердловэнерго" штаб.

Компания "Россети Урал"  напоминает, что о фактах повреждения оборудования электрических сетей можно сообщить по телефону 8 800 2200 220 (звонок бесплатный, круглосуточно). По этому же номеру можно получить информацию о ходе восстановительных работ. Оставить информацию о нарушении электроснабжения можно также на сайте электросетевой компании 

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Россети Урал, последствия урагана



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети