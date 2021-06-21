Энергетики "Россети Урал" - "Свердловэнерго" оперативно устраняют последствия сильного ветра в Свердловской области

Ухудшение погодных условий, усиление ветра с порывами до 25м/с, стало причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса филиала "Россети Урал" - "Свердловэнерго".

Технологические нарушения зафиксированы на территориях Каменск-Уральского, Камышловкого, Красноуфимского, Михайловского, Краснотуринского, Богдановического, Талицкого, Красноуральского, Ивдельского, Первоуральского, Сысертского и ряде других районов.

На данный момент специалисты производят необходимые переключения для подачи электроснабжения по резервным схемам, а также проводят обходы энергообъектов для установления мест повреждений и их ликвидации.

Энергетики прикладывают максимум усилий для восстановления электроснабжения в кратчайшие сроки.

В настоящий момент без электроснабжения остаётся 7,6 тысяч клиентов компании "Россети Урал".

В "Свердловэнерго" объявлен особый режим работы.

Всего на устранении последствий непогоды задействовано более 140 человек в составе 41 бригады филиала "Свердловэнерго", оснащенные 43 единицами спецтехники.

Налажено постоянное взаимодействие с оперативными штабами администраций муниципальных образований, подразделениями ГО и ЧС, со смежными территориальными организациями.

Координирует восстановительные работы специально созданный в филиале "Россети Урал" - "Свердловэнерго" штаб.



Компания "Россети Урал" напоминает, что о фактах повреждения оборудования электрических сетей можно сообщить по телефону 8 800 2200 220 (звонок бесплатный, круглосуточно). По этому же номеру можно получить информацию о ходе восстановительных работ. Оставить информацию о нарушении электроснабжения можно также на сайте электросетевой компании