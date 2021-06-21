21 Июня 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО
салехард правительство янао (2013) | Фото: Накануне.ru

Два ямальских политика вошли в территориальную группу "ЕР" на выборах в Госдуму

Два ямальских политика вошли в региональную группу №9, которая включает представителей Курганской, Тюменской областей, Югры и Ямала, сообщили Накануне.RU в ямало-ненецком окружном отделении партии власти.

В списке кандидатов на выборах в парламент VIII созыва – победители предварительного голосования на Ямале: секретарь Ямало-Ненецкого регионального отделения партии "Единая Россия", первый вице-спикер окружного парламента Алексей Ситников и член правления регионального общественного движения ассоциации коренных малочисленных народов Севера "Ямал – потомкам" Галина Косыгина.

Напомним, "Единая Россия" сформировала 57 территориальных групп на выборах в Госдуму. По сравнению с 2016 г. их стало больше (в 2016-м была 31 группа). В списки кандидатов, которые представят партию на осенних выборах, вошли победители предварительного голосования – общественники и волонтеры, представители социальной сферы, действующие депутаты.

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Теги: Алексей Ситников, Галина Косыгина, Единая Россия



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