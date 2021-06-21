21 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
Тушение пожара в заповеднике Денежкин камень (2020) | Фото: российское отделение Гринпис

В Минприроды РФ взяли на контроль тушение пожара в уральском заповеднике "Денежкин камень"

В уральский заповедник "Денежкин камень" из Москвы прилетел замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексей Яковлев. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе заповедника, вместе с руководителями пожарных подразделений, столичный специалист обошли всю кромку пожара и составили план тушения.

Во время обходя Яковлев отметил слаженную работу областных и федеральных служб, оперативно включившихся в борьбу с огнем. На данный момент огнеборцы уже проложили минерализованную полосу по всему периметру пожара, а на сегодня среди задач ее расчищать, караулить и улучшать.

Количество человек, помогающих с тушением пожара, увеличено до 75. Все они продолжают бороться с огнем на площади в 63 га. К счастью, длина кромки пожара со вчерашнего дня также не увеличилась и составляет 3,8 тыс. м. На месте работает: 11 человек пожарного формирования заповедника "Денежкин Камень", 23 человека Уральской базы авиационной охраны лесов,15 человек ФБУ "Авиалесоохраны", 16 человек МЧС, 10 волонтеров и добровольных лесных пожарных, а также специалисты пожарного отдела Гринпис России. Помимо этого, сегодня утром в базовый лагерь выдвигается еще 18 человек ФБУ "Авиалесоохрана" из Йошкар-Ола.

"Сейчас на месте работают 75 человек. Люди просыпаются в 3 часа ночи, чтобы к 6 утра быть уже на месте пожара. Дорога от базового лагеря проходит через реку Сосьва, которую группы преодолевают вброд. Затем еще пешком со всем снаряжением и инструментом по скалистым склонам в горку идти около часа", - сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день огонь не распространяется. Пожар низовой устойчивый. К сожалению, природные условия играют не в пользу огнеборцев: ситуацию усложняют отсутствие дождей, сухая лесная подстилка и сложный горный рельеф с крутым уклоном. Сейчас на Вересовом Увале нет ветра и ясная погода.

Напомним, пожар заметили три дня назад в труднодоступной гористой местности Вересовый Увал. Предположительной причиной стал удар молнии. Расстояние до ближайшего водоема – реки Сосьвы – несколько километров.

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Теги: Денежкин камень, заповедник, пожар, план тушения



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