21 Июня 2021
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. (2020) | Фото:пресс-служба премьер-министра Армении/gov.am

Партия Никола Пашиняна лидирует на выборах в парламент Армении

На выборах в парламент Армении после подсчета 100% голосов лидирует партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" (53,92%). На втором месте блок "Айастан" экс-президента страны Роберта Кочаряна с 21,04%. Пятипроцентный барьер проходит блок "Честь имею" (5,34%) Артура Ванецяна), четвертый результат у "Процветающей Армении" Гарика Царукяна. Остальные избирательные объединения не набирают более 2%. Явка на внеочередных парламентских выборах составила около 49%.
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Теги: армения, выборы в парламент, гражданский договор, никол пашинян



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