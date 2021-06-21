Партия Никола Пашиняна лидирует на выборах в парламент Армении

На выборах в парламент Армении после подсчета 100% голосов лидирует партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" (53,92%). На втором месте блок "Айастан" экс-президента страны Роберта Кочаряна с 21,04%. Пятипроцентный барьер проходит блок "Честь имею" (5,34%) Артура Ванецяна), четвертый результат у "Процветающей Армении" Гарика Царукяна. Остальные избирательные объединения не набирают более 2%. Явка на внеочередных парламентских выборах составила около 49%.