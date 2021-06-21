21 Июня 2021
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Общество За рубежом
(2006) | Фото: homepage.eircom.net

В Индии выявили новый штамм коронавируса - "дельта плюс"

В индийском штате Махараштра зафиксировано 20 случаев заражения новой разновидностью штамма коронавируса, получившим название "дельта плюс" (B.1.617.2.1).

Чтобы сдержать распространение новой мутации коронавируса, власти создали зоны сдерживания и опечатали районы, где был найден новый штамм инфекции. Уточняется, что он был выделен в Нави-Мумбаи, Палгаре и Ратнагири, пишет Regnum.

Пять из 20 случаев заражения новым штаммом были выявлены в портовом городе Ратнагири, у двух инфицированных не наблюдалось никаких симптомов.

В Индии продолжается вторая волна эпидемии коронавируса, ежедневная заболеваемость составляет десятки тысяч случаев, счет ежедневных смертей идет на тысячи.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что 89,3% москвичей, заболевших коронавирусом, подцепили именно индийский штамм. Сейчас популяционный иммунитет в Москве 60%, но если пересчитать с учетом людей только с высокими титрами антител – он составит около 25%.

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Теги: индия, коронавирус, штамм



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