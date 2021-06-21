21 Июня 2021
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Общество Челябинская область
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

Челябинский Дом печати выставили на торги за 205 млн рублей

100% пакет акций АО "Челябинский Дом печати" выставлен на аукцион с начальной ценой 205 млн рублей. Торги пройдут 29 июня, сообщается на сайте Российского аукционного дома, передает корреспондент Накануне.RU.

"Челябинский Дом печати" – действующее полиграфическое предприятие, которое занимается выпуском газет, книжно-журнальной, изобразительной и листовочно-текстовой продукции. Прибыль предприятия формируется за счет доходов от профильной деятельности, а также от сдачи имущества в аренду.

В лот входят два земельных участков, а также 27 зданий и сооружений, в том числе две базы отдыха: "Елочка" на озере Еловое в Чебаркульском районе и "Волна" на Увильдах.

Здание Дома печати расположено в Центральном районе города Челябинска. Общая площадь помещений 13 тыс. 864 кв.м.

Рыночная стоимость объектов недвижимости оценивается в 212 млн руб.

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Теги: дом печати, торги, аукцион, база отдыха,



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