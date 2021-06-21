Москва лидирует по употреблению алкоголя в России

В 2021 году лидером по потреблению алкоголя в абсолютных показателях стала Москва.

По данным Росалкогольрегулирования, за первый квартал жители мегаполиса купили 6,4 млн декалитров водки, коньяка, шампанского, вина и другого алкоголя.

Второе место занимает Московская область - 6 млн. Замыкает тройку Санкт-Петербург с 3,37 млн декалитров.

Также в рейтинг попали Свердловская область (2,34 млн), Краснодарский край (2,16 млн), Татарстан (1,63 млн), Нижегородская область (1,62 млн), Башкирия (1,48 млн), Челябинская (1,5 млн) и Ленинградская (1,3 млн) области.

Меньше всего алкоголя употребляют в Ингушетии, Чечне и на Чукотке.

Как сообщалось, в России цены на водку и пиво отечественного производства в этом году могут вырасти не менее чем на 5%, российские вина подорожают на 10-15%