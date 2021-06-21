Власти Крыма выделили 58 млн рублей для помощи пострадавшим от ливней

Первый транш в 58 млн руб. выделен властями Крыма.

Деньги предназначены администрации Ялты для оказания помощи пострадавшим от ливней. "Совмин прорабатывает порядок выплаты компаниям-юрлицам и возможные компенсации за автомобили", - сообщила глава города Янина Павленко. По ее словам, уже работает 11 комиссий по Ялте по компенсации людям, которые пострадали во время стихии, сообщает ТАСС.

Ранее в Ялте начали собирать средства для помощи жителям города, пострадавшим от наводнения.

Напомним, циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. По данным синоптиков, на полуостров обрушилась норма осадков сразу нескольких месяцев.