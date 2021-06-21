21 Июня 2021
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пожарный (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области, Борис Ярков

Под Курганом горели надворные постройки на площади 600 "квадратов"

20 июня в 16:02 минуты в Единую дежурно-диспетчерскую службу Каргапольского района Курганской области поступило сообщение о возгорании надворных построек в селе Чемякина.

Как сообщили Накануне.RU в Главном управлении МЧС России по региону, по прибытию пожарных на место было установлено, что существует угроза соседним жилым строениям. Тушение осложняли плотная застройка и сильный ветер. В 20:30 была объявлена ликвидация открытого горения на общей площади 600 кв. м.

Огонь уничтожил семь строений, из них два дачных домика и пять неэксплуатируемых строений. Удалось предотвратить распространение огня на соседние жилые строения.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Погибших и пострадавших нет.

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Теги: Курган, пожар



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