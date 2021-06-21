21 Июня 2021
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

В Великобритании хотят лечить от COVID-19 ингаляторами от астмы

Ингаляторы от астмы сокращают в среднем на три дня время выздоровления от коронавируса.

Как сообщила парламентский заместитель министра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль, рассматривается возможность лечения с помощью ингаляторов в индивидуальном порядке.

Выздоровлению способствует вдыхание будесонида, передает The Telegraph.

Тем временем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса у тех, кто переболел "старым" или сделал прививку. В отличие от "уханьского" штамма, для защиты от "индийского" уровень иммунитета должен быть в два раза выше, напомнил он.

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Теги: Великобритания, коронавирус, эпидемия



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