21 Июня 2021
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Происшествия Крым
Сергей Аксенов, паводок, Ялта, потоп, затопление Ялты (2021) | Фото: vk.com/aksenovrk

В Ялте найден живым один из пропавших при ливнях

В Ялте один из двух пропавших без вести при ливнях найден живым.

Это мужчина. В настоящее время продолжаются поиски женщины, сообщает РИА "Новости".

В Крыму объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей. Подтоплены Керчь, Ялта и другие населенные пункты. В Керчи пострадали больше 100 человек. Власти Крыма пообещали пострадавшим от наводнения единовременную выплату 10 тыс. руб. и компенсацию за потерянное имущество от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Тем временем, при наводнении в Ялте пострадали 43 человека, шесть из них госпитализированы. По данным синоптиков, на полуостров обрушилась норма осадков сразу нескольких месяцев.

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Теги: Ялта, потоп



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Ранее 20.06.2021 22:01 Мск При наводнении в Ялте пострадали 43 человека


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