Москвичам пообещали рекордную температуру

На этой неделе европейскую часть России ждет африканский зной и засуха.

Как заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, климатическая норма для июня будет повышена на 13–15 градусов. По словам синоптика, "практически каждый день будет знаменоваться серией рекордов жары, которых не было никогда за всю более вековую историю наблюдений".

При малооблачной погоде в Москве 1 июня, ожидается плюс 31–33 градуса, а в среду воздух прогреется до 34–36 градусов, сообщает РБК.