21 Июня 2021
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Общество В России
Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

В Роспотребнадзоре ожидают ускоренное распространение коронавируса

В России коронавирус будет распространяться еще быстрее, так как в стране мало вакцинированных и тех переболевших, у которых сохранились антитела.

"Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, небольшая. Это значит, что вирус будет распространяться еще быстрее, ему проще будет распространяться", — сообщила в эфире телеканала "Россия 1" руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

По ее словам, ситуацию спасет вакцинация достаточного числа россиян, чтобы новые штаммы коронавируса "не получали возможность быстро распространяться".

Тем временем, в России продолжают стимулировать вакцинацию от коронавируса с помощью лотерей. Теперь к аттракциону невиданной щедрости готов подключиться федеральный Минфин - на розыгрыш призов среди привившихся предложено потратить 100 миллионов рублей.

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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус



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