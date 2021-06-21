Израиль откроет границы для привитых от коронавируса туристов

Получившие укол от коронавируса туристы с 1 июля смогут въезжать в Израиль в обычном режиме.

Как сообщил министр внутренних дел страны Айелет Шакет, им не нужно будет получать предварительное разрешение властей. Вместе с привитыми родителями в страну также пустят детей до шести лет. Что касается не привитых туристов, въезжающих в Израиль, то они должны будут после прибытия соблюдать карантин.

Тем временем, гражданам из стран, которые власти внесли в список стран с наиболее высоким риском заражения коронавирусом, не разрешат въезжать в Израиль. Это Россия, Аргентина, Бразилия, Индия, Мексика и ЮАР, сообщает The Jerusalem Post.

Ранее стало известно, что отменены "зеленые пропуска" для вакцинированных и дистанцирование людей друг от друга, запрет на проведение массовых мероприятий, ограничения работы заведений и т.п. Минздрав заявляет, что страна вернулась к нормальной жизни.