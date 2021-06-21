Посол РФ высказался о подготовке санкций США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что узнал о подготовке новых антироссийских санкций со стороны США, когда летел в Америку.

По его мнению, через ограничительные меры нельзя стабилизировать отношения между Москвой и Вашингтоном. "…Это не тот сигнал, который все получили после саммита. Думаю, что через санкции стабилизировать отношения, наладить взаимоотношения между двумя странами невозможно",— сказал Антонов, передает РИА "Новости".

Как сообщалось, США готовятся ввести новые санкции против России из-за "дела Навального". Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

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