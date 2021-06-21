Стали известны первые результаты внеочередных выборов в парламент Армении

До выборов он продолжил исполнять обязанности главы кабмина.

Напомним, в конце апреля Пашинян объявил , что подает в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов.

По результатам обработки голосов с 21,8% избирательных участков Армении партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 59,49% на внеочередных выборах в парламент.

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