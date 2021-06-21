21 Июня 2021
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Политика В бывшем СССР
(2006) | Фото: www.statesymbol.ru

Стали известны первые результаты внеочередных выборов в парламент Армении

По результатам обработки голосов с 21,8% избирательных участков Армении партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 59,49% на внеочередных выборах в парламент.

Согласно данным Центризбиркома, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" набирает 18,14% голосов избирателей.

Напомним, в конце апреля Пашинян объявил, что подает в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов.

До выборов он продолжил исполнять обязанности главы кабмина.

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Теги: Армения, выборы



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