21 Июня 2021
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Политика За рубежом Украина
флаги США Украина (2012) | Фото: moscowfacts.ru

США не будут направлять дополнительную военную помощь Украине

Власти США пока не будет направлять Украине пакет дополнительной военной помощи на $100 млн.

Как сообщил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан это резервные средства, передает Fox News. По его словам, Конгресс США выделил $275 млн на помощь Украине в текущем финансовом году. Эти средства нужно было потратить к сентябрю, однако Вашингтон уже их израсходовал.

"Дополнительные 100 млн — это резервные средства… помимо тех $275 млн. Эти средства были созданы, когда десятки тысяч российских войск сосредоточились на границе с Украиной", - заявил Салливан. Он уточнил, что в настоящее время эти средства находятся в резерве.

Ранее Politico писало, что на фоне российских военных учений США хотели выдать Украине $100 млн. От этого было решено отказаться перед саммитом президентов РФ и США.

Напомним, встреча состоялась по инициативе президента США Джо Байдена. Беседа длилась с глазу на глаз, и, по словам Путина, была конструктивной. Президент США Джо Байден на саммите в Женеве напрямую бросил вызов российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов, связанных с правами человека. 

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Теги: США, Украина, военная помощь



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