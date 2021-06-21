АЭС "Бушер" аварийно отключилась

Аварийное отключение энергоснабжения произошло на АЭС "Бушер" в Иране.

Предполагается, что отключение продлится три-четыре дня. В стране возможны перебои с электричеством в связи с ремонтными работами, сообщает Коммерсант.

АЭС "Бушер" была создана совместно с Россией. Ее строительство началось еще в 1975 году. В 1995 году был заключен контракт между "Зарубежатомэнергостроем" и Организацией по атомной энергии Ирана по достройке первого блока. В 2011 году его подключили к сети, а официальная передача состоялась в 2013 году. Россия поставляет Ирану ядерное топливо для работы реактора.