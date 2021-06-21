При наводнении в Ялте пострадали 43 человека

При наводнении в Ялте пострадали 43 человека, шесть из них госпитализированы, сообщает управление МЧС республики.

Также сообщается о двоих пропавших без вести.

Напомним, циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. По данным синоптиков, на полуостров обрушилась норма осадков сразу нескольких месяцев. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Один человек погиб - его смыло мощным потоком воды. Глава администрации Ялты Янина Павленко назвала ущерб, нанесенный городу, колоссальным.