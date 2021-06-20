Прощание с Анатолием Лысенко состоится 23 июня в "Останкино"

Прощание с Анатолием Лысенко, известным тележурналистом, создателем и генеральным директором Общественного телевидения России, состоится 23-го июня в Москве, в телецентре "Останкино", сообщает ОТР.

Траурная церемония начнется в 11.00 часов, она будет проходить в четвертой студии АСК-1 ТТЦ "Останкино".

Напомним, сегодня стало известно, что тележурналист Анатолий Лысенко скончался на 85-ом году жизни. Якобы у него был коронавирус.

Анатолий Лысенко — советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссёр, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО "Общественное телевидение России", с 2002 года — президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио".