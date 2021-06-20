21 Июня 2021
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МДЦ Артек (2016) | Фото:artek.org

Число зараженных коронавирусом детей, отдыхающих в Артеке, удвоилось

Число зараженных коронавирусом детей, отдыхающих в Артеке, выросло вдвое. Директор лагеря Константин Федоренко сообщил о 12 заболевших детях, ранее говорилось о шести случаях заболевания.

Заболевшие дети переведены в больницы Крыма, где у них подтвердился диагноз коронавирус, сообщает Интерфакс.

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти лагерей. По результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 года признан лучшим в России.

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Теги: коронавирус, артек, дети



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