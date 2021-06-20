21 Июня 2021
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Происшествия Сибирский ФО
трасса, приморье, оползень (2012) | Фото: primorsky.ru

В Красноярске из-за дождей на улицу сошел оползень

В Красноярске из-за дождей на улицу сошел оползень.

Сообщается, что на подъезде к Николаевскому мосту размыло склон и земля вместе с водой попала на проезжую часть, однако движение не ограничено, передает РИА Новости.

"В Красноярске ограничено движение на улице Брянская в районе дома 11. На проезжую часть дороги сошёл оползень. На месте работают сотрудники ДПС и коммунальные службы", - говорится в сообщении ГИБДД.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в своем аккаунте в Instagram сообщил о своём поручении по оперативной ликвидации последствий сильного ливня в Красноярске.

"Проехал отдельные места в Красноярске, пострадавшие от ливня. Поручил городским властям оперативно включиться в их ликвидацию. При необходимости окажем помощь силами краевых предприятий", - говорится в сообщении.

В компании "Россети-Сибирь" сообщили, что во время дождя было незначительное отключение электроэнергии в центре и в Октябрьском районе города, но в данный момент электроснабжение восстановлено. На улицах города работает водооткачивающая техника.

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Теги: потоп, оползень, дождь



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