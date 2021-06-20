20 Июня 2021
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Общество За рубежом
риа фан, вашингтон, вербовка, белый дом, сша, орел (2020) | Фото: РИА ФАН

Штаты готовят новые санкции против России

США готовятся ввести новые санкции против России из-за "дела Навального". Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан пояснил, что Вашингтон введет эти новые санкции, когда убедится, что санкции достигают нужных целей, передает Интерфакс.

"С самого начала мы показывали, что не будем сдерживаться, когда необходимо реагировать на вредоносную деятельность России, будь то хакерская атака на SolarWinds, вмешательство в выборы или дело Навального", - добавил он.

2 марта этого года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным. Кроме этого, США решили ввести ограничительные меры против 14 организаций из РФ, имеющих отношение к производству химических и биологических веществ.

США затем обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.

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Теги: дело навального, санкции, сша



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