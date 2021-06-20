На оленьей ферме в Свердловской области погибла женщина - на нее упала поваленная ветром береза

В Свердловской области на женщину упало дерево, она погибла. В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Трагедия произошла на оленьей ферме в Сысертском районе, куда молодая семья с двумя детьми приехала, чтобы провести выходной. Около полудня на женщину упала береза, причинив ей травмы, несовместимые с жизнью.

По данным главы пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, пострадал также один из детей. Девочка с предварительным диагнозом "перелом руки" и иными травмами доставлена в больницу. Врачи оказывают ей сейчас необходимую медицинскую помощь.

"Следственным отделом по городу Сысерть областного Следственного комитета по факту случившегося инцидента проводится доследственная проверка. Следователь выехал для осмотра места происшествия и выяснения всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в СУ СКР по Свердловской области. — По предварительным данным, падение дерева произошло из-за сильного порыва ветра. Точная причина смерти женщины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, также будет выясняться в ходе судмедэкспертизы", - отметили в СК.