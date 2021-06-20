На оленьей ферме в Свердловской области погибла женщина - на нее упала поваленная ветром береза

20 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

На оленьей ферме в Свердловской области погибла женщина - на нее упала поваленная ветром береза

В Свердловской области на женщину упало дерево, она погибла. В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Трагедия произошла на оленьей ферме в Сысертском районе, куда молодая семья с двумя детьми приехала, чтобы провести выходной. Около полудня на женщину упала береза, причинив ей травмы, несовместимые с жизнью.

По данным главы пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, пострадал также один из детей. Девочка с предварительным диагнозом "перелом руки" и иными травмами доставлена в больницу. Врачи оказывают ей сейчас необходимую медицинскую помощь.

"Следственным отделом по городу Сысерть областного Следственного комитета по факту случившегося инцидента проводится доследственная проверка. Следователь выехал для осмотра места происшествия и выяснения всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в СУ СКР по Свердловской области. — По предварительным данным, падение дерева произошло из-за сильного порыва ветра. Точная причина смерти женщины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, также будет выясняться в ходе судмедэкспертизы", - отметили в СК.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: женщина, ребенок. ветер, береза



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети