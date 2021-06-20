20 Июня 2021
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Происшествия Москва
Анатолий Лысенко (2012) | Фото:tverigrad.ru

Гендиректор ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85 году жизни. "У него был коронавирус"

Тележурналист, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85-ом году жизни, передает РИА Новости.

Анатолий Лысенко — советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссёр, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО "Общественное телевидение России", с 2002 года — президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио".

Baza уточняет, что у Лысенко был коронавирус

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Теги: анатолий лысенко, смерть, коронавирус



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