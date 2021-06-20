Гендиректор ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85 году жизни. "У него был коронавирус"

Тележурналист, гендиректор ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85-ом году жизни, передает РИА Новости.

Анатолий Лысенко — советский и российский деятель телевидения, журналист, режиссёр, продюсер, с 2012 года генеральный директор АНО "Общественное телевидение России", с 2002 года — президент Международной общественной организации "Международная академия телевидения и радио".

Baza уточняет, что у Лысенко был коронавирус