Купаться на пляжах Ялты категорически запрещено

Купание на ялтинских пляжах запрещено еще на три дня.

"Купание в море категорически запрещено - трое суток как минимум", - говорится в сообщении оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Запрет был объявлен накануне - пляжи размыло. На пляжах одного из самых популярных крымских курортов сейчас размыта галька, очень много мусора, смыт весь пляжный инвентарь. Сильные повреждения получили кафе, которые находились рядом с пляжами.

Интерфакс напоминает, что купание запрещено в связи с необходимостью проведения дезинфекции и уборки.

В Ялте отдыхают около 20 тысяч туристов.

Напомним, циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. По данным синоптиков, на полуостров обрушилась норма осадков сразу нескольких месяцев. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Один человек погиб - его смыло мощным потоком воды.