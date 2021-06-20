20 Июня 2021
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Происшествия Крым
размытый пляж в Крыму (2021) | Фото: Рен-ТВ, соцсети

Купаться на пляжах Ялты категорически запрещено

Купание на ялтинских пляжах запрещено еще на три дня. 

"Купание в море категорически запрещено - трое суток как минимум", - говорится в сообщении оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Запрет был объявлен накануне - пляжи размыло. На пляжах одного из самых популярных крымских курортов сейчас размыта галька, очень много мусора, смыт весь пляжный инвентарь. Сильные повреждения получили кафе, которые находились рядом с пляжами.

Интерфакс напоминает, что купание запрещено в связи с необходимостью проведения дезинфекции и уборки.

В Ялте отдыхают около 20 тысяч туристов. 

Напомним, циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. По данным синоптиков, на полуостров обрушилась норма осадков сразу нескольких месяцев. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Один человек погиб - его смыло мощным потоком воды.

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Теги: крым, наводнение, запрет



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