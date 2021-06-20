20 Июня 2021
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Общество В России Москва
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Минфин готов выделить 100 миллионов на призы для привившихся от коронавируса

В России продолжают стимулировать вакцинацию от коронавируса с помощью лотерей. Теперь к аттракциону невиданной щедрости готов подключиться федеральный Минфин - на розыгрыш призов среди привившихся предложено потратить 100 миллионов рублей.

О таком предложении, отправленном из Минфина в Минздрав, сообщает Baza. Механизм лотереи примерно таков - каждый месяц среди вакцинировавшихся будут разыгрывать призы по 30 тыс. руб. Каждый месяц денежное вознаграждение смогут получить 1,1 тыс. человек. Розыгрыши будут идти с 1 июля по 30 сентября.

Ранее, напомним, свою лотерею объявила Москва - с 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, впервые получающие первый компонент вакцины от COVID-19, становятся участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Средства для реализации дополнительной программы стимулирования вакцинации предоставили компании-партнеры, среди которых "Сбер", "Лукойл", "Мегафон", "Роснефть", РЖД, "Северсталь", ВТБ и ряд других.

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Теги: прививка от коронавируса, лотерея, стимулирование



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