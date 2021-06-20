"Сдавленные, без стекол и колес". С крымских улиц и из рек убирают машины-"утопленники"

В Крыму ликвидируют последствия потопа - с улиц начали убирать затонувшие автомобили. На данный момент эвакуирована 31 машина в Керчи, 39 - в Ялте и четыре - в населенном пункте Приозерное Ленинского района, сообщает пресс-служба МЧС полуострова. Речь идет об автомобилях, которые не могут передвигаться самостоятельно. Цифра не окончательная, поскольку работы еще продолжаются.

Некоторых "утопленниц" пришлось извлекать из рек Дерекойка и Водопадная, часть из них сдавлены, у них отсутствуют колеса и стекла.

Напомним, циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. По данным синоптиков, на полуостров обрушилась норма осадков сразу нескольких месяцев. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Один человек погиб - его смыло мощным потоком воды. Глава администрации Ялты Янина Павленко назвала ущерб, нанесенный городу, колоссальным.