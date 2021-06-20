"Ветер сильный". Площадь пожара в "Денежкином камне" увеличилась до 63 гектаров

Площадь пожара в заповеднике "Денежкин камень" увеличилась до 63 га. Длина кромки пожара - 3,8 тыс. метров, сообщает пресс-служба заповедника.

На пожаре работают 56 человек: 12 сотрудников заповедника, 23 человека с Уральской авиабазы, 6 человек ФБУ "Авиалесоохрана", 15 сотрудников МЧС.

В горах на месте пожара сильный ветер (предположительно 20-25 м/с), распространения огня нет из-за вчерашнего дождя, но все стремительно высыхает, так что через короткое время горение может возобновиться, отмечают сотрудники заповедника.

Напомним, пожар заметили два дня назад в труднодоступной гористой местности Вересовый Увал. Предположительной причиной стал удар молнии. Расстояние до ближайшего водоема – реки Сосьвы – несколько километров.

Напомним, что про крупный природный пожар, который произошел прошлым летом в уральском заповеднике, сняли документальный фильм. Пожар в "Денежкином камне" тушили с июля по август. Площадь возгорания составила 120 га.